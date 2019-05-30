"Не держусь за кресло и не боюсь ответственности": Гройсман выступил в Раде

Премьер заявил, что примет любое решение Верховной Рады по его отставке.

Гройсман заверил депутатов, что его устроит любое их решение по Кабмину facebook.com/volodymyrgroysman

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Премьер Владимир Гройсман заявил, что примет любое решение Верховной Рады по его заявлению об отставке с поста главы правительства. Об этом он сказал во время выступления на заседании Рады, передает “Сегодня“.

По его словам, он никогда не держался за должности и готов лишиться своего поста. “Президент сказал о том, что он обращается к правительству с просьбой подать в отставку“, - заявил премьер.

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“Я хочу сказать следующее – я никогда не держался ни за какую должность, и не собираюсь держаться за должность. Я подал заявление об отставке. С другой стороны, я всегда был ответственным и никогда не боялся ответственности“, – сказал Гройсман.

Премьер заявил, что уважает любое решение Верховной Рады, и поблагодарил депутатов и руководство парламента.

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Напомним, ранее во фракции БПП заявили, что не поддержат отставку правительства. Отказались ее поддержать также в “Народном фронте“ и “Воле народа“.