"Не держусь за кресло и не боюсь ответственности": Гройсман выступил в Раде
Читай также: Тимошенко заявила, что Рада обязана отправить в отставку Гройсмана и все правительство
Премьер Владимир Гройсман заявил, что примет любое решение Верховной Рады по его заявлению об отставке с поста главы правительства. Об этом он сказал во время выступления на заседании Рады, передает “Сегодня“.
По его словам, он никогда не держался за должности и готов лишиться своего поста. “Президент сказал о том, что он обращается к правительству с просьбой подать в отставку“, - заявил премьер.
Читай также: Парламент рассмотрит отставку Гройсмана: премьер уже приехал в Раду
“Я хочу сказать следующее – я никогда не держался ни за какую должность, и не собираюсь держаться за должность. Я подал заявление об отставке. С другой стороны, я всегда был ответственным и никогда не боялся ответственности“, – сказал Гройсман.
Премьер заявил, что уважает любое решение Верховной Рады, и поблагодарил депутатов и руководство парламента.
Читай также: Рада может уволить Кабмин в ближайшие дни
Напомним, ранее во фракции БПП заявили, что не поддержат отставку правительства. Отказались ее поддержать также в “Народном фронте“ и “Воле народа“.