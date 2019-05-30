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"Не держусь за кресло и не боюсь ответственности": Гройсман выступил в Раде

Комментариев: 1
Премьер заявил, что примет любое решение Верховной Рады по его отставке.
Гройсман заверил депутатов, что его устроит любое их решение по Кабмину
Гройсман заверил депутатов, что его устроит любое их решение по Кабмину
facebook.com/volodymyrgroysman

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Премьер Владимир Гройсман заявил, что примет любое решение Верховной Рады по его заявлению об отставке с поста главы правительства. Об этом он сказал во время выступления на заседании Рады, передает “Сегодня“.

По его словам, он никогда не держался за должности и готов лишиться своего поста. “Президент сказал о том, что он обращается к правительству с просьбой подать в отставку“, - заявил премьер.

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“Я хочу сказать следующее – я никогда не держался ни за какую должность, и не собираюсь держаться за должность. Я подал заявление об отставке. С другой стороны, я всегда был ответственным и никогда не боялся ответственности“, – сказал Гройсман.

Премьер заявил, что уважает любое решение Верховной Рады, и поблагодарил депутатов и руководство парламента.

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Напомним, ранее во фракции БПП заявили, что не поддержат отставку правительства. Отказались ее поддержать также в “Народном фронте“ и “Воле народа“.

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Теги: Гройсман, Рада, Кабмин, отставка, правительство
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Комментариев (1)
П    30.05.2019, 14:07
Оценка:  0
П
Не боишься ответственности? Да, это видно. Ну ладно, в суде расскажешь. Надеюсь, здоровье не подведет? Просто Насирова вспомнил.
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