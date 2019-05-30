Укрзализныця вернет деньги, если в вагоне не работал кондиционер

Для этого нужно написать официальную жалобу.

Укрзализныця должна вернуть деньги за билет каждому пассажиру, которого перевозили в вагоне с неисправным кондиционером. Об этом передает ТСН.

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Директор департамента пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан рассказал, что на данный момент кондиционерами оснащена примерно половина вагонов. Между тем, за дополнительный комфорт придется доплатить - примерно 15% от стоимости билета.

Но, если в вагоне кондиционер не будет работать, то эти деньги вам вернут, правда, только после официальной жалобы. В претензионном порядке. То есть, пассажир оставляет претензию и претенциозный отдел ее рассматривает, и в случае подтверждения будут осуществлены соответствующие выплаты, - заявил представитель предприятия.

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Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда к морю. Билеты можно купить на поезда к морским курортам Бердянск, Одесса, Геническ, Николаев и Херсон.