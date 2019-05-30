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Укрзализныця вернет деньги, если в вагоне не работал кондиционер

Комментариев: 3
Для этого нужно написать официальную жалобу.
УЗ будет возвращать деньги за отсутствие кондиционеров
УЗ будет возвращать деньги за отсутствие кондиционеров
depositphotos.com

Укрзализныця должна вернуть деньги за билет каждому пассажиру, которого перевозили в вагоне с неисправным кондиционером. Об этом передает ТСН.

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Директор департамента пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан рассказал, что на данный момент кондиционерами оснащена примерно половина вагонов. Между тем, за дополнительный комфорт придется доплатить - примерно 15% от стоимости билета.

Но, если в вагоне кондиционер не будет работать, то эти деньги вам вернут, правда, только после официальной жалобы. В претензионном порядке. То есть, пассажир оставляет претензию и претенциозный отдел ее рассматривает, и в случае подтверждения будут осуществлены соответствующие выплаты, - заявил представитель предприятия.

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Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда к морю. Билеты можно купить на поезда к морским курортам Бердянск, Одесса, Геническ, Николаев и Херсон.

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Теги: Укрзализниця, кондиционер, пассажиры, деньги
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Комментариев (3)
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Люблю_Украину    30.05.2019, 13:39
Оценка:  -1
Люблю_Украину
вернут деньги после того как наймете адвоката за 1000 долларов и выиграете дело во всех инстанциях.)))
РухНС    30.05.2019, 13:35
Оценка:  -1
РухНС
а если поезд класса фирменный с дорогими билетами, а в составе убитый вагон, то никаких претензий?
Woodbrother    30.05.2019, 13:55
Оценка:  0
Woodbrother
Такого в Украине не бывает.
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