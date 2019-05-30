"Выгребаем после вас!": Гройсман остался в кресле и призвал ВР "не плодить ненависть"

Отставку премьера не поддержали. Он сам обвинил депутатов в создании конфликта на Донбассе и разжигании вражды.

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Верховная Рада не поддержала отставку премьера Владимира Гройсмана и украинского правительства. За проголосовали только 97 народных депутатов.

Против отставки Гройсмана проголосовали 63 депутата. Остальные парламентарии либо воздержались, либо не принимали участие в голосовании.

Комментируя голосование, премьер поблагодарил депутатов за их решение, заверил, что ни на кого не перекладывает ответственность, призвал Раду объединяться и работать вместе. Он также обвинил депутатов в том, что они “плодят ненависть“.

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“Сколько можно плодить этой ненависти? Мы же все знаем друг друга. Что вы говорите перед телекамерами, совсем не то, что вы делаете! Мы все эти годы разгребаем последствия ваших действий“, - возмутился также он.

“Это же вы создали экономический кризис, вы создали конфликт на Донбассе! Мы же выгребаем после вас! Там, за стенами Рады, 45 млн живых сердец, которые хотят жить лучше и жить по-человечески“, - добавил Гройсман.

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“Я понимаю, что сейчас вы развиваете свои легкие. А вы начните чувствовать сердцем. Люди не уважают парламент, и я сегодня понял, почему. Вы сегодня говорили только о себе! Вам важен только ваш рейтинг, ваш значок, ваша неприкосновенность“, - возмущен премьер.

“Мне важно, чтобы люди улыбались, чтобы они не плакали, а если и плакали, это были слезы радости. Слава Украине!“ - резюмировал премьер.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман приехал в Раду, чтобы присутствовать на голосовании за свою отставку.