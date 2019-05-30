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Пресс-секретарем Зеленского станет журналистка

Комментариев: 1
Имени спикера президента пока не называют.
Зеленский выбрал спикера
Зеленский выбрал спикера
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уже выбрал себе пресс-секретаря. Об этом сообщили в его пресс-службе, передают Українські новини.

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Члены специальной конкурсной комиссии предварительно отобрали ТОП-10 лучших кандидатов на пост пресс-секретаря президента. Команда Зеленского уже выбрала самую достойную кандидатуру.

С кандидатом на должность спикера уже определились. В ближайшие несколько дней будет назначение, - ответили в пресс-службе гаранта.

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Пока имя нового пресс-секретаря Владимира Зеленского не озвучивают. Известно только то, что это журналистка.

Напомним, Зеленский назначил начальника Службы безопасности президента. Максим Донец стал заместителем начальника Управления государственной охраны, сообщает пресс-служба президента.

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Теги: Зеленский, пресс-секретарь, конкурс, журналистка
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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 14:05
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
с плюсов?
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