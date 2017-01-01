Комитет Рады говорит, что Гройсман ни разу не отчитывался о своей работе

Наталья Новак указала, что парламент лишил себя основной функции - парламентского контроля.

Комитет Рады указал, что Гройсман ни разу не отчитывался о своей работе kmr.gov.ua

Глава подкомитета по вопросам правовой политики и правосудия Наталья Новак заявила, что премьер-министр Украины ни разу не отчитывался перед парламентом.

Об этом сообщает Громадське.

Владимир Гройсман говорил, что покажет, как управлять государством. Но извините, ни разу не отчитывался о результатах своей деятельности перед парламентом, - указала Новак.

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Глава комитета добавила, что все-таки Гройсман подавал отчет о программе деятельности правительства. Однако, возможно, по договоренности депутатов или руководства Рады эти вопросы не вносили в повестку дня.

Новак говорит, что таким образом парламент лишил себя основной функции - парламентского контроля.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня рассмотрела отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

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Верховная Рада не поддержала отставку премьера Владимира Гройсмана и украинского правительства. За проголосовали только 97 народных депутатов. По словам Гройсмана, он никогда не держался за должности и готов лишиться своего поста.