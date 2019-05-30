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Полиция расследует штурм Львовской мэрии

Комментариев: 2
Мэр Садовой достучался до правоохранителей.
Львовский штурм расследует полиция
Львовский штурм расследует полиция
city-adm.lviv.ua

Полиция открыла уголовное дело по факту хулиганских действий во Львовском городском совете. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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На данный момент продолжаются следственные действия по факту взлома замка и незаконного проникновения в здание Львовского горсовета.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Проводится досудебное расследование.

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На площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

Напомним, штурм ратуши во Львове: Садовой пожаловался Авакову на Нацкорпус. Мэр Львова заявил, что ждет ответа министра МВД за беспредел в ратуше.

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Теги: полиция, мэрия, Львов, Садовой, расследование
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Комментариев (2)
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Глод    30.05.2019, 14:33
Оценка:  -1
Глод
А что там с мусором?
Кырмызы_вэ_бейаз    30.05.2019, 15:30
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Продуцируется Львовом со страшной силой!
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