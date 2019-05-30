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Зеленский требует немедленно уволить двоих министров и главу СБУ

Комментариев: 6
Президент внес в парламент представления об увольнении главы МИД, Минобороны и главы СБУ.
Зеленский требует от Рады увольнения министров
Зеленский требует от Рады увольнения министров
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду три представления об увольнении министров. Об этом пишет Новое время.

Он требует уволить иностранных дел Павел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака.

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В представлениях говорится, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов.

Зеленский настаивает, чтобы его инициативы были рассмотрены парламентом немедленно.

Напомним, ранее Рада отказалась отправить Владимира Гройсмана и Кабмин в отставку, а премьер призвал депутатов не плодить ненависть.

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Теги: Зеленский, министры, СБУ, Кабмин, отставка, Рада
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Комментариев (7)
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pioner61    30.05.2019, 15:35
Оценка:  0
pioner61
Уволить не вопрос, а кого поставят - снова из "молодых, перспективных" регионалов или из 95 квартала. Особенно страшно за министра иностранных дел.
Предаторр    30.05.2019, 15:25
Оценка:  +2
Предаторр
И очкастого имбецила омеляна туда же,вместе с недопатриотом нищуком и мразью,которая слишком много ест,ревой.Ну а затем рыжего хyecoca петренко до кучи в мусорное ведро истории.Эти тухлые выблядки за 5 лет показали себя"во всей красе"!
Woodbrother    30.05.2019, 15:17
Оценка:  -3
Woodbrother
Из кремля позвонили, и рекомендовали срочно назначить на должности силовиков кремлевские консервы.
Ruspidor    30.05.2019, 15:20
Оценка:  0
Ruspidor
Опять двадцат пять, и какие же?
Кырмызы_вэ_бейаз    30.05.2019, 15:29
Оценка:  -2
Кырмызы_вэ_бейаз
Вы задаете тупому умные вопросы.
Как ему на них отвечать?
Новую методичку Стець с Вятровичем еще написать не смогли, тут думать надо, а у них остались только те шаблоны, которые им написали в 2013!
Ira0958    30.05.2019, 15:11
Оценка:  -1
Ira0958
Требую немедленно посадить злодея пукина!
Предаторр    30.05.2019, 15:27
Оценка:  -3
Предаторр
Потрохосос,я конечно понимаю что ты долбень-гермафродит.Но не косил бы ты под юзера с ником"Ira0957".Ты слишком сильно палишься,дурбецело неопределённого пола!))))))))))))))))
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