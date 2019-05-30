Зеленский требует немедленно уволить двоих министров и главу СБУ

Президент внес в парламент представления об увольнении главы МИД, Минобороны и главы СБУ.

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду три представления об увольнении министров. Об этом пишет Новое время.

Он требует уволить иностранных дел Павел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака.

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В представлениях говорится, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов.

Зеленский настаивает, чтобы его инициативы были рассмотрены парламентом немедленно.

Напомним, ранее Рада отказалась отправить Владимира Гройсмана и Кабмин в отставку, а премьер призвал депутатов не плодить ненависть.