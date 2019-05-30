Гройсман поблагодарил всех, кто не поддержал его отставку

Премьер хочет, чтобы люди в Украине жили и радовались, а не плакали.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Верховную Раду за то, что депутаты не поддержали его отставку, передает “112 Украина“.Об этом он сказал после голосования за соответствующий проект постановления, трансляцию вел телеканал “112 Украина“.

Гройсман отметил, что к любому бы решению отнесся с уважением, а решение об отставке было осознанной позицией.

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Премьер также указал, что никогда не перекладывал свою ответственность на других и сейчас он слышит много критики в свой адрес,которая является справедливой.

Гройсман подчеркнул, что парламентским фракциям нужно объединиться вместе и голосовать, ведь Украина - это “не просто место на карте, это большая европейская 45-миллионная страна, в которой есть 45 млн живых сердец, которые хотят жить лучше, по-человечески“.

И от вас это тоже зависит. Я понимаю, что вы сегодня развиваете свои легкие, толкая воздух в информационное пространство, - обратился к депутатам премьер.

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Кроме того, Гройсман призывает депутатов голосовать сердцем, чтобы люди в Украине жили, а не плакали.

Для меня важна Украина и украинцы, потому что я хочу здесь жить, работать, я хочу, чтобы на улицах, когда я встречаю людей, они улыбались, а не плакали. А если будут плакать - чтобы это были слезы радости, - добавил Гройсман.

Напомним, Верховная Рада не поддержала отставку премьера Владимира Гройсмана и украинского правительства. За проголосовали только 97 народных депутатов.