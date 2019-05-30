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В АП готовят документы на увольнение Луценко

Комментариев: 2
Генпрокурора вскоре могут уволить с должности.
В АП готовятся к увольнению Луценко
В АП готовятся к увольнению Луценко
EPA/UPG

В Администрации президента Украины готовят документы на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Между тем, детальной информации касательно подготовки документов на увольнение генпрокурора в АП не сообщили.

К слову, для того, чтоб уволить генерального прокурора с должности нужны выводы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. В противном случае нужно ждать официального заявления об уходе от самого Луценко.

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Напомним, сегодня, 30 мая, глава государства Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторак, а также председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

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Теги: АП, президент, Луценко, увольнение, генпрокурор
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Комментариев (3)
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trgvm1    30.05.2019, 15:36
Оценка:  0
trgvm1
бістрее бі гниду убрали
Людмил_А    30.05.2019, 15:15
Оценка:  0
Людмил_А
Беги, луцык, беги)))
Кырмызы_вэ_бейаз    30.05.2019, 15:32
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
Он будет платить, платить и платить, пока его не оставят в покое, а у кого то, как в 2014-2019 не появятся в Конче-Заспе, Козине и Вите Почтовой новые особняки!
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