В АП готовят документы на увольнение Луценко

Генпрокурора вскоре могут уволить с должности.

В Администрации президента Украины готовят документы на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Между тем, детальной информации касательно подготовки документов на увольнение генпрокурора в АП не сообщили.

К слову, для того, чтоб уволить генерального прокурора с должности нужны выводы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. В противном случае нужно ждать официального заявления об уходе от самого Луценко.

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Напомним, сегодня, 30 мая, глава государства Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторак, а также председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.