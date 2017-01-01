“УНМ ДНР” показало видео с военнопленным и сразу его удалило

Мужчина на видео представился украинским военнослужащим Александром Юрьевичем Геймуром.

Сейчас видео не доступно скриншот из видео

“Управление Народной милиции“ так называемой “ДНР“ опубликовало видео с фрагментом допроса одного из восьми украинских военных, попавших в плен боевиков после заезда на грузовике на временно неподконтрольную территорию 22 мая.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

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На видео был показан мужчина, который представился украинским военнослужащим Александром Юрьевичем Геймуром. На данный момент это видео недоступно. Изначально оно было опубликовано на YouTube-канале “пресс-служба УНМ ДНР“. Также публикации со ссылкой на ролик сегодня днем разместили сепаратистские СМИ.

Как сообщалось 22 мая, грузовик ВСУ случайно заехал на оккупированную территорию и 8 бойцов попали в плен.

Позже были названы имена попавших в плен восьми военных.