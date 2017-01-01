В Николаевской области заминировали АЭС

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС работает в штатном режиме.

На Южно-Украинской Атомной электро-станции в Николаевской области активизировали антитеррористический штаб из-за минирования станции.

Об этом говорится на сайте Южно-Украинской АЭС.

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В данный момент на станции пытаются найти взрывоопасные предметы. Известно, что личный состав воинской части 3044, который обеспечивает охрану и оборону АЭС. Отряд военизированной охраны предприятия переведен в режим усиленного дежурства.

Кроме того, энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС сейчас работает в штатном режиме,а на втором и третьем энергоблоках продолжаются планово-предупредительные ремонты.

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Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали Центральный вокзал. С Центрального и Южного вокзалов эвакуировали всех пассажиров и провожающих. Вход в здание оцепили. На месте работают правоохранители, спасатели и взрывотехники.