ГБР задержало столичных налоговиков за вымогательство

Сотрудники Государственной фискальной службы требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы.

В Киеве задержали двух налоговиков во время получения взятки в 12 тыс долларов.

Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители задержали заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве и следователя этого же управления ГФС.

Читай также: Борьба с коррупцией: в казну вернули 125 млрд

По данным следствия, они требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых во время обысков документов и прекращение уголовного преследования.

Злоумышленников задержали после получения средств в порядке ст. 208 УК Украины.

Проводятся следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Правонарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось в Харькове полицейские "крышевали" наркоторговцев.