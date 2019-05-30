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Обычный рабочий день: Нардеп Добродомов в Раде увлекся гонками

Комментариев: 2
В сети появилось курьезное видео с участием нардепа Добродомова.
Добродомов оконфузился в Раде
Добродомов оконфузился в Раде
facebook.com/dmytro.dobrodomov

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Народный депутат, а также бывший кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов на рабочем месте вместо того, чтоб заниматься непосредственными обязанностями народного избранника, увлеченно играл на своем смартфоне. Об этом на своей странице в Facebook написал парламентский фотограф Ян Доброносов.

Фотограф даже переквалифицировался в видеографа, чтоб заснять увлеченного нардепа.

Рабочий день одного из депутатов, - написал Доброносов по видео.

Практически сразу после того, как видео начали активно обсуждать в сети, сам Добродомов прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook.

Когда нет голосов в зале, можно и отвлечься. Говорят, полезно для умственной работы, - отметил нардеп.

Также он написал, что игру ему поставил сын, а он решил попробовать свои силы.

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Пользователи начали активно обсуждать инцидент в комментариях, поэтому вскоре нардеп свое оправдание удалил.

Напомним, “Дмитрий сегодня с нами”: в сети высмеяли поведение Добкина-младшего. Младший Добкин явился на работу и сразу же оказался в центре внимания.

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Теги: курьез, Добродомов, нардеп, игра, ВР
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Комментариев (2)
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ConcorD    30.05.2019, 16:49
Оценка:  0
ConcorD
Дайте пацану поиграть в Asphalt8 !) Я в шоке. Есть время у баранов на игрушки. Парадокс
nfhvyt    30.05.2019, 16:08
Оценка:  +1
nfhvyt
Гнидам порохоботовским нечем больше заняться, они просто досиживают свой срок, но лучше бы он досиживал его в тюрьме.
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