Новые правила украинского языка начнут действовать с 3 июня

Также принимается решение о сроках и этапах внесения изменений в учебный процесс.

Новые правила “Украинского правописания“, которые 2 мая утвердил Кабмин, начнут действовать с 3 июня.

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины.

Читай также: Львовский облсовет требует, чтоб Зеленский разговаривал на украинском

Указано, что 3 июня финальный текст новой редакции “Украинского правописания“ опубликуют на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

“С этого момент рекомендовано применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле..“, - говорится в сообщении.

Также сейчас разрабатывают план имплементации новых правилл украинского языка, который утвердит сроки и этапы внесения изменений в учебный процесс.

Читай также: В украинском паспорте предлагают указывать группу крови и согласие на посмертное донорство органов

Напомним, Кабинет министров утвердил новую редакцию украинского правописания. Документ приняли “с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания“.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, новая редакция правописания разработана на основе украинского правописания с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.