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Новые правила украинского языка начнут действовать с 3 июня

Комментариев: 2
Также принимается решение о сроках и этапах внесения изменений в учебный процесс.
Илюстрационное фото
Илюстрационное фото
facebook.com/zno.ukr.center

Новые правила “Украинского правописания“, которые 2 мая утвердил Кабмин, начнут действовать с 3 июня.

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины.

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Указано, что 3 июня финальный текст новой редакции “Украинского правописания“ опубликуют на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

“С этого момент рекомендовано применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле..“, - говорится в сообщении.

Также сейчас разрабатывают план имплементации новых правилл украинского языка, который утвердит сроки и этапы внесения изменений в учебный процесс.

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Напомним, Кабинет министров утвердил новую редакцию украинского правописания. Документ приняли “с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания“.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, новая редакция правописания разработана на основе украинского правописания с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

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Теги: украинский язык, мова, правописание, правила, утвержден
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Комментариев (4)
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BROKER666    30.05.2019, 16:48
Оценка:  -1
BROKER666
а что на фото делают азиатки?
Lyonya-Space    30.05.2019, 16:56
Оценка:  0
Lyonya-Space
Как что?
Підказують, шо не ЕФІР, а ЕТЕР!
Коляка    30.05.2019, 17:03
Оценка:  -1
Коляка
где ты тут азиаток увидел?
BROKER666    30.05.2019, 17:07
Оценка:  0
BROKER666
бм уже сменили фото, до этого было фото какогото вьетнамского класса
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