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В Украину запретили ввоз еще 5 книг российских издательств

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Соответствующее решение утверждено Госкомтелерадио.
Отдельные главы книг посвящены пропаганде российских силовых структур
Отдельные главы книг посвящены пропаганде российских силовых структур
EPA/UPG

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из РФ пяти книг из-за пропаганды государства-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Признаки пропаганды государства-агрессора найдены в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", ООО "Издательство "Добрая книга", ООО "Клевер-Медиа-Групп" и ООО "Манн, Иванов и Фербер".

В частности, не будет распространяться в Украине детская книга Евгении Поповой и Лилу Рами "Найди и покажи. Кем я стану?", в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.

Также не выдано разрешение на ввоз с территории РФ книги Максима Дорофеева "Джедайские техники", в которой автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" приводит в своей книге "Бизнес – это психология" и Марина Мелия.

Как сообщалось 19 марта, львовского учителя, который “объединил Украину и Россию в 1654 году” ждет суд.

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Теги: книги, Россия, запрет
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