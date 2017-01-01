Зеленский сформировал делегацию на слушания трибунала по делу украинских моряков

Слушания Международного трибунала по морскому праву пройдут 10-14 июня в Гааге, Нидерланды.

Сформирована делегация на слушания по делу украинских моряков president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала по вопросу освобождения украинских моряков, которых взяла в плен Российская Федерация.

Об это стало известно из указа №339/2019.

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Известно, что возглавит делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Также в состав делегации вошли: Всеволод Ченцов ; Оксана Золотарева ; Иван Иванчик; Андрей Кондратов; Сергей Лопатюк, Светлана Нежнова и Владислав Смирнов.

Слушания Международного трибунала по морскому праву пройдут 10-14 июня в Гааге, Нидерланды.

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Свои указом президент также приказал разрешить Елене Зеркаль привлекать представителей государственных органов, адвокатов, советник и технических работников для того, чтобы работа делегации полноценно была обеспечена.

В свою очередь Кабинет министров должен взять на себя ответственность за финансовое обеспечение расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях.

Напомним, трибунал ООН обязал Россию освободить моряков.