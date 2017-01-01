Комитет одобрил отставку Климкина

Когда вопрос включат в повестку дня, тем не менее, неизвестно.

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Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Об этом сообщил член комитета Владимир Арьев, передает УНН.

“Сегодня было заседание, и это постановление утвердили“, - отметил Арьев. По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина.

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Впрочем, когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно, отметил депутат.

Напомним, в президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении министра обороны Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака и министра иностранных дел Павла Климкина.