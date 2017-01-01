Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Комитет одобрил отставку Климкина

Комментариев: 0
Когда вопрос включат в повестку дня, тем не менее, неизвестно.
Комитет передал депутатам проект отставки Климкина
Комитет передал депутатам проект отставки Климкина
УНИАН

Читай также: “Выгребаем после вас!“: Гройсман остался в кресле и призвал ВР “не плодить ненависть“

Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Об этом сообщил член комитета Владимир Арьев, передает УНН.

“Сегодня было заседание, и это постановление утвердили“, - отметил Арьев. По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина.

Читай также: “Не держусь за кресло и не боюсь ответственности“: Гройсман выступил в Раде

Впрочем, когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно, отметил депутат. 

Напомним, в президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении министра обороны Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака и министра иностранных дел Павла Климкина.

Поделись:
Теги: министр, МИД, Климкин, отставка, Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь