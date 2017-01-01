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Опубликованы фото военных, погибших при крушении Ми-8

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В результате крушения вертолета погибли четверо военных. Причины катастрофы устанавливаются.
Вертолет разбился поздно вечером во время учебного полета
Вертолет разбился поздно вечером во время учебного полета
facebook.com/UkrainianLandForces

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины опубликовали фото четверых военных, погибших при крушении вертолета Ми-8 во время учений в Ровенской области.

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“На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения обстоятельств происшествия“ - говорится в сообщении.

Погибшие военные:

  • полковник Мазепа Игорь Ярославович; 
  • летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
  • бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
  • бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

Напомним, военный вертолет Ми-8 разбился накануне поздно вечером. В результате падения вертолета погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. 

Госбюро расследований открыло дело по статье о нарушении правил полетов.

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Теги: авиакатастрофа, фото, вертолет, военные, Ровенская область
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