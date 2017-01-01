Опубликованы фото военных, погибших при крушении Ми-8

В результате крушения вертолета погибли четверо военных. Причины катастрофы устанавливаются.

Вертолет разбился поздно вечером во время учебного полета facebook.com/UkrainianLandForces

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины опубликовали фото четверых военных, погибших при крушении вертолета Ми-8 во время учений в Ровенской области.

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“На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения обстоятельств происшествия“ - говорится в сообщении.

Погибшие военные:

полковник Мазепа Игорь Ярославович;

летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;

бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;

бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

Напомним, военный вертолет Ми-8 разбился накануне поздно вечером. В результате падения вертолета погибли четыре человека.

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