В Бахчисарае россияне задержали крымскотатарских правозащитниц

Правозащитниц обвиняют в "пропаганде запрещенной символики".

У здания ЦПЭ в Симферополе собрались родственники, знакомые и неравнодушные люди

Российские силовики задержали 2 крымскотатарских правозащитниц в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Президента в Крыму.

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“В Крыму задержали двух правозащитниц. Сегодня, 30 мая, в АР Крым в Бахчисарае “сотрудниками“ так называемого “Центра по противодействию экстремизму“ задержана правозащитница, координатор “Крымского детства“, жена политзаключенного Сейрана Салиева Мумин Салиева, и в Джанкое крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева“, - сказано в нем.

Зудиевий инкриминируют пропаганду или публичное демонстрирование символики, запрещенной федеральными законами России.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов заявил, что его и адвоката Лилю Гемеджи не пускают в Центр по противодействию экстремизму к подзащитным крымскотатарским активисткам Луфтие Зудиевой и Мумине Салиевой, которые сегодня днем были задержаны сотрудниками ЦПЭ.

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Также, по информации Курбединова, у здания ЦПЭ в Симферополе собрались родственники, знакомые и неравнодушные люди, которым сотрудники правоохранительных органов зачитали предупреждение о запрете проведения несанкционированных акций.

Как сообщалось, 18 мая в Украине почтили жертв депортации крымских татар.