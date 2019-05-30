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В Бахчисарае россияне задержали крымскотатарских правозащитниц

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Правозащитниц обвиняют в "пропаганде запрещенной символики".
В Бахчисарае россияне задержали крымскотатарских правозащитниц
© Скриншот из видео
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  • У здания ЦПЭ в Симферополе собрались родственники, знакомые и неравнодушные люди
  • Задержанным инкриминируют пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики
  • Задержанным инкриминируют пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики
В Бахчисарае россияне задержали крымскотатарских правозащитниц
У здания ЦПЭ в Симферополе собрались родственники, знакомые и неравнодушные люди
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Российские силовики задержали 2 крымскотатарских правозащитниц в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Президента в Крыму.

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“В Крыму задержали двух правозащитниц. Сегодня, 30 мая, в АР Крым в Бахчисарае “сотрудниками“ так называемого “Центра по противодействию экстремизму“ задержана правозащитница, координатор “Крымского детства“, жена политзаключенного Сейрана Салиева Мумин Салиева, и в Джанкое крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева“, - сказано в нем.

Зудиевий инкриминируют пропаганду или публичное демонстрирование символики, запрещенной федеральными законами России.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов заявил, что его и адвоката Лилю Гемеджи не пускают в Центр по противодействию экстремизму к подзащитным крымскотатарским активисткам Луфтие Зудиевой и Мумине Салиевой, которые сегодня днем были задержаны сотрудниками ЦПЭ. 

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Также, по информации Курбединова, у здания ЦПЭ в Симферополе собрались родственники, знакомые и неравнодушные люди, которым сотрудники правоохранительных органов зачитали предупреждение о запрете проведения несанкционированных акций.

Как сообщалось, 18 мая в Украине почтили жертв депортации крымских татар.

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Теги: Крым, крымские татары, россияне, оккупанты
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Комментариев (1)
CasperW    30.05.2019, 17:49
Оценка:  -2
CasperW
О. а вот и демократию подвезли. Да, ира?
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