Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Второй зарубежной поездкой Зеленского станет Берлин

Комментариев: 3
Сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента с главами МИД Германии и Франции.
Зеленский после Брюсселя посетит Берлин
Зеленский после Брюсселя посетит Берлин
УНИАН

Читай также: У Зеленского упрекнули депутатов в том, что они ничего не делают

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Василий Боднар, передает Укринформ.

“Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в обработке“, - подчеркнул он.

Читай также: Зеленский собрался в свой первый зарубежный визит

“В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции“, - сказал Боднар.

Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействие российской агрессии.

Читай также: Зеленский примет участие в саммите Украина-ЕС

Напомним, ранее в МИД сообщили, что готовят тезисы для Владимира Зеленского к его визиту в Брюссель.

Поделись:
Теги: Зеленский, Берлин, июнь, поездки, визиты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Колорад    30.05.2019, 17:31
Оценка:  -2
Колорад
В Луганск ехать нужно, Вова! Люди продолжают гибнуть под обстрелами вооруженных сил майдана. Останавливай террор на Донбассе.
WTF2wtf    30.05.2019, 18:13
Оценка:  0
WTF2wtf
Сталин ездил в оккупированное немцами Сталино во время войны, бот?
WTF2wtf    30.05.2019, 18:14
Оценка:  0
WTF2wtf
Хочешь остановить войну - глава оккупантов в Кремле, пиши этому ублюдку
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь