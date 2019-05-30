Второй зарубежной поездкой Зеленского станет Берлин

Сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента с главами МИД Германии и Франции.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Василий Боднар, передает Укринформ.

“Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в обработке“, - подчеркнул он.

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“В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции“, - сказал Боднар.

Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействие российской агрессии.

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Напомним, ранее в МИД сообщили, что готовят тезисы для Владимира Зеленского к его визиту в Брюссель.