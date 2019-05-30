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Китайцы продают футболки, чашки и чехлы с Зеленским

Комментариев: 11
Изображение украинского президента набирает популярность.
Футболка с ЗЕ
Футболка с ЗЕ
скриншот

Пока предприимчивые украинцы никак не могут придумать как заработать на новом украинском президенте, китайцы уже все придумали. На популярном китайском маркетплейсе AliExpress появились эксклюзивные принтованные товары.

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С изображением украинского президента Владимира Зеленского здесь можно купить футболки, чехлы и даже чашки. Интересно, есть ли спрос?!

Расценки на товары с Зеленским по меркам этого маркетплейса достаточно высокие. Например, футболку с гарантом можно купить в трех иллюстрационных вариациях. Цена стартует от $10,78, или 285 грн. Большие размеры обойдутся в $13,73, или 365 грн.

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Китайцы предлагают своим клиентам по всему миру аж семь вариантов чехлов с Зеленским. Обойдется такой аксессуар для гаджета в $2,09, или 56 грн.

Чехлы с ЗЕ
Чехлы с ЗЕ
скриншот

Зеленский в роли Василия Голобородько украсит чашки. Производитель просит за них 340 гривен.

Чашки с ЗЕ
Чашки с ЗЕ
скриншот

Напомним, на AliExpress продают аксессуары с изображениями политиков. Китайцы продают чехлы для телефонов и футболки с изображениями людей, похожих на политиков.

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Теги: китайцы, маркетплейс, Зеленский, футболки, чехлы
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Комментариев (11)
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    30.05.2019, 17:46
Оценка:  -2
Так отправьте его нах...ер в Китай, в Украине еврейчик Зеля и нах..ер не нужен!... Он коротыш, маленький, глаза прищурит, за китайца сойдёт!...
ShakhterDonetsk    30.05.2019, 17:33
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Кому он нужен, этот непотреб ?
nfhvyt    30.05.2019, 17:56
Оценка:  -3
nfhvyt
ваш непотреб на выборах пролетел как фанэра над галицаями ))))))
LoveFreedom    30.05.2019, 18:17
Оценка:  +2
LoveFreedom
наш непотреб это наш непотореб что захотим то и сделаем а кацапчик ты здесь каким боком?))
nfhvyt    30.05.2019, 17:28
Оценка:  -2
nfhvyt
Ну не знаю, туалетная бумага с порошенко расходилась бы в разы быстрее.
WTF2wtf    30.05.2019, 17:33
Оценка:  +4
WTF2wtf
Бот, зачем щас пытаешься переврать реальность?
Туалетной бумаги в портретами Путина реально много было в продаже и сейчас еще есть. По этому поводу рашики много раз истерили ... но оно само "заслужило", как и прозвище
WTF2wtf    30.05.2019, 17:34
Оценка:  +5
WTF2wtf
Как начало войну против Украины, так и стало Ху-й-Лом ...
WTF2wtf    30.05.2019, 17:37
Оценка:  +3
WTF2wtf
даже контуженой Скабеевой дарили такую туалетную бумагу:

ukrinform . ru/rubric-polytics/2626488-go ncarenko-podaril-skabeevoj-tu aletnuu-bumagu-s-putinym-ispo lzujte-kak-klap.html
nfhvyt    30.05.2019, 17:59
Оценка:  -3
nfhvyt
Друг мой, учись выражаться кратко и ёмко, прекращай этот словесный понос, его никто не читает.
WTF2wtf    30.05.2019, 18:10
Оценка:  +3
WTF2wtf
Для путиснкого бота ложь превыше всего?
Конченое
LoveFreedom    30.05.2019, 18:15
Оценка:  +2
LoveFreedom
туалетная бумага с молью идет на ура))всем охота х..йла накормить дерьмом)
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