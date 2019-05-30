Китайцы продают футболки, чашки и чехлы с Зеленским
Пока предприимчивые украинцы никак не могут придумать как заработать на новом украинском президенте, китайцы уже все придумали. На популярном китайском маркетплейсе AliExpress появились эксклюзивные принтованные товары.
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С изображением украинского президента Владимира Зеленского здесь можно купить футболки, чехлы и даже чашки. Интересно, есть ли спрос?!
Расценки на товары с Зеленским по меркам этого маркетплейса достаточно высокие. Например, футболку с гарантом можно купить в трех иллюстрационных вариациях. Цена стартует от $10,78, или 285 грн. Большие размеры обойдутся в $13,73, или 365 грн.
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Китайцы предлагают своим клиентам по всему миру аж семь вариантов чехлов с Зеленским. Обойдется такой аксессуар для гаджета в $2,09, или 56 грн.
Зеленский в роли Василия Голобородько украсит чашки. Производитель просит за них 340 гривен.
Напомним, на AliExpress продают аксессуары с изображениями политиков. Китайцы продают чехлы для телефонов и футболки с изображениями людей, похожих на политиков.
Туалетной бумаги в портретами Путина реально много было в продаже и сейчас еще есть. По этому поводу рашики много раз истерили ... но оно само "заслужило", как и прозвище
ukrinform . ru/rubric-polytics/2626488-go ncarenko-podaril-skabeevoj-tu aletnuu-bumagu-s-putinym-ispo lzujte-kak-klap.html
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