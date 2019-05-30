Китайцы продают футболки, чашки и чехлы с Зеленским

Изображение украинского президента набирает популярность.

Пока предприимчивые украинцы никак не могут придумать как заработать на новом украинском президенте, китайцы уже все придумали. На популярном китайском маркетплейсе AliExpress появились эксклюзивные принтованные товары.

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С изображением украинского президента Владимира Зеленского здесь можно купить футболки, чехлы и даже чашки. Интересно, есть ли спрос?!

Расценки на товары с Зеленским по меркам этого маркетплейса достаточно высокие. Например, футболку с гарантом можно купить в трех иллюстрационных вариациях. Цена стартует от $10,78, или 285 грн. Большие размеры обойдутся в $13,73, или 365 грн.

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Китайцы предлагают своим клиентам по всему миру аж семь вариантов чехлов с Зеленским. Обойдется такой аксессуар для гаджета в $2,09, или 56 грн.

Чехлы с ЗЕ скриншот

Зеленский в роли Василия Голобородько украсит чашки. Производитель просит за них 340 гривен.

Чашки с ЗЕ скриншот

Напомним, на AliExpress продают аксессуары с изображениями политиков. Китайцы продают чехлы для телефонов и футболки с изображениями людей, похожих на политиков.