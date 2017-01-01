Красные трусы: Депутату Черкасского облсовета во время выступления с трибуны сделали "подарок"
Гайович отреагировал на инцидент достаточно сдержано.
В Черкасском областном совете депутату во время выступления с трибуны вручили в подарок женское нижнее белье.
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Депутат облсовета Вадим Гайович выступал у трибуны, когда к ней подошел мужчина и положил перед ней женские трусы красного цвета. Мужчина добавил: “С днем рожденья! Это Вам от Бороды“. Гайович отреагировал на инцидент достаточно сдержано.
Как сообщалось 28 мая, в Одессе задержан мужчина, обливший фекалиями активистку.