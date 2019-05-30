"Пів хвилини, проєкція, ексміністр": Что придется выучить заново в украинском языке

Некоторые слова получили дополнительные варианты звучания и написания, но по части придется запомнить новую форму.

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Институт языкознания имени А. А. Потебни НАНУ обнародовал текст новой редакции украинского правописания. Об этом можно узнать на сайте Института.

Кроме того, заведение составило краткую выжимку основных изменений с пояснениями и примерами.

Согласно этой выжимке, изменения можно условно разделить на две большие группы:

1) Изменения в написании слов без вариантов;

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2) Вариантные дополнение к действующим нормам.

Например, без вариантов будут писаться слова проєкт, проєкція, плеєр, конвеєр, феєрверк. Вместе пишутся слова мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт, а также слова с первым иноязычным компонентом, определяющим количественное проявление чего-либо (начало - архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-,міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-).

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Примеры: архіскладний, гіпермаркет, екстраклас, макроекономіка, мікрохвилі, мультимільйонер, преміумклас, супермаркет. Также вместе пишутся, к примеру, топменеджер, топмодель, ультрамодний, флешінтерв’ю, и слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивірус, контрудар, віцепрем’єр, віцеконсул, ексчемпіоон, ексміністр, обермайстер, штабскапітан, унтерофіцер, контрадмірал.

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Без дефиса будут писаться пів хвилини, пів Києва, одним словом - півострів, півзахисник, півмісяць.

Два варианта будут допускаться в таких словах, как Вергілій и Верґілій, Геоорг и Ґеоорґ, Гуллівер и Ґуллівер, аудієнція и авдієнція, лауреат и лавреат, аудиторія и авдиторія, кафедра и катедра, ефір и етер, міф и міт, Борисфен и Бористен.

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Другие примеры, где добавилась вариативность, взяты из давно усвоенных украинских слов: ірій и ирій, ірод и ирод, радості и радости, любові и любови, Білоруси и Білоруси.

Напомним, Кабмин 22 мая утвердил последние изменения в правописании на украинском языке.

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Ранее Минобразования сообщило, что финальный текст новой редакции “Украинского правописания“ будет опубликован на официальных сайтах МОН и Национальной академии наук 3 июня 2019 года. Тогда же новые правила вступят в силу.