СБУ заявила о рисках дестабилизации энергосистемы с 1 июля

С 1 июля планируется запуск свободного рынка электрической энергии.

Предполагают, что может резко вырасти цена на электроэнергию для населения khoda.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о рисках дестабилизации Объединенной энергосистемы Украины с 1 июля, когда собираются запустить свободный рынок электрической энергии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов, который сейчас временно возглавляет ведомство, обратился с соответствующим письмом к председателю Верховной Рады и премьер-министру накануне рассмотрения законопроектов о внесении изменений в закон “О рынке электроэнергии“.

Напомним, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона “О рынке э/э“, принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели “единого покупателя“ к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка “на сутки вперед“ и внутреннесуточного рынка.

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Западные партнеры, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за неготовности важных регуляторных норм и IT-систем.

По некоторым оценкам, после запуска рынка в Украине может резко вырасти цена на электроэнергию для населения.

Как сообщалось, в Киеве поймали провокатора, призывавшего к массовым беспорядкам к 9 мая.