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СБУ заявила о рисках дестабилизации энергосистемы с 1 июля

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С 1 июля планируется запуск свободного рынка электрической энергии.
Предполагают, что может резко вырасти цена на электроэнергию для населения
Предполагают, что может резко вырасти цена на электроэнергию для населения
khoda.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о рисках дестабилизации Объединенной энергосистемы Украины с 1 июля, когда собираются запустить свободный рынок электрической энергии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов, который сейчас временно возглавляет ведомство, обратился с соответствующим письмом  к председателю Верховной Рады и премьер-министру накануне рассмотрения законопроектов о внесении изменений в закон “О рынке электроэнергии“.

Напомним, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона “О рынке э/э“, принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели “единого покупателя“ к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка “на сутки вперед“ и внутреннесуточного рынка.

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Западные партнеры, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за неготовности важных регуляторных норм и IT-систем.

По некоторым оценкам, после запуска рынка в Украине может резко вырасти цена на электроэнергию для населения.

Как сообщалось, в Киеве поймали провокатора, призывавшего к массовым беспорядкам к 9 мая.

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Теги: энергетика, СБУ, дестабилизация, тарифы
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