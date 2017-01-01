“Каждый год зарабатываю по-разному”: Вакарчук о доходах и бизнесе

Политик и музыкант назвал сумму, которую ежегодно зарабатывает.

Лидер политической партии “Голос”, а по совместительству известный музыкант Святослав Вакарчук рассказал о своих доходах и бизнесе, передает Liga.net.

По словам Вакарчука, он является главным спонсором своей молодой политической силы. В общем, он вложил в “Голос” 2-3 млн грн.

Мы - молодая партия, нам нужно гораздо меньше денег, чем другим. Примерно 70-80 миллионов гривен (...) Из собственных средств потратил на партию несколько миллионов гривен, где-то два-три, - отметил Вакарчук.

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Лидер ОЭ и политической партии “Голос” не стал утаивать, что является довольно богатым человеком. Каждый год он зарабатывает по-разному. За три года получил 20 млн грн дивидендов. А за прошлый год в качестве музыканта и бизнесмена заработал около 5 млн грн.

Кроме того, Вакарчук рассказал, что у него есть один автомобиль марки Range Rover, две квартиры в Киеве и банковские счета, на которых лежит примерно 12 млн гривен. Также он владеет компанией “Суперсимметрия”, которая занимается продажей концертных билетов.

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Бизнес построен на процентах, но его нельзя рассматривать в отрыве от деятельности Океана Эльзы. Они взаимно дополняют друг друга. Сервисный бизнес также зарабатывает на других мероприятиях, но незначительно, - отметил Вакарчук.

Напомним, у Вакарчука рассказали, как стать частью партии “Голос”. В списке политсилы может оказаться каждый гражданин.