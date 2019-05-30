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Зеленский встретился с родными пленных украинцев

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На встрече обсудили шаги по освобождению украинских заключенных и заложников, находящихся в РФ, Крыму и "ЛДНР".
Зеленский принял группу родственников украинских пленных
Зеленский принял группу родственников украинских пленных
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 мая, встретился с родными и близкими украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и России. 

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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 Во время встречи Зеленский отметил, что важно сотрудничать с родственниками пленных и представителями общественности, которые хотят добиться освобождения пленных.

“Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных“, - говорится в сообщении.

Целью встречи было выслушать, обменяться мнениями и понять, как возможно ускорить возвращение пленных.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас нужно координировать усилия всех правозащитников, представителей общественных организаций и волонтеров ради возвращения пленных домой.

Напомним, недавно Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда.

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Теги: фото, родственники, Владимир Зеленский, Пленные
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Комментариев (1)
nelci    30.05.2019, 18:40
Оценка:  0
nelci
Любой вопрос можно сделать не выполнимым, как это делала прежняя власть!
У новой власти есть шанс, но почему то она идет по стопам прежней.
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