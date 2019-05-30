Зеленский встретился с родными пленных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 мая, встретился с родными и близкими украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и России.
Читай также: "Давайте начнем с чистого листа!": РФ хочет наладить отношения с Украиной
Во время встречи Зеленский отметил, что важно сотрудничать с родственниками пленных и представителями общественности, которые хотят добиться освобождения пленных.
“Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных“, - говорится в сообщении.
Целью встречи было выслушать, обменяться мнениями и понять, как возможно ускорить возвращение пленных.
Читай также: Зеленский сформировал делегацию на слушания трибунала по делу украинских моряков
Зеленский подчеркнул, что сейчас нужно координировать усилия всех правозащитников, представителей общественных организаций и волонтеров ради возвращения пленных домой.
Напомним, недавно Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда.
У новой власти есть шанс, но почему то она идет по стопам прежней.