Зеленский встретился с родными пленных украинцев

На встрече обсудили шаги по освобождению украинских заключенных и заложников, находящихся в РФ, Крыму и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 мая, встретился с родными и близкими украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и России.

“Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных“, - говорится в сообщении.

Целью встречи было выслушать, обменяться мнениями и понять, как возможно ускорить возвращение пленных.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас нужно координировать усилия всех правозащитников, представителей общественных организаций и волонтеров ради возвращения пленных домой.

Напомним, недавно Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда.