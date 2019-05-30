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В Украину запретили ввоз миллиона книг

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В перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 211 изданий общим тиражом более одного миллиона экземпляров.
Список запрещенных книг постепенно расширяется
Список запрещенных книг постепенно расширяется

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз с территории России пяти книг, в которых обнаружены признаки пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба ведомтва в четверг, 30 мая.

"Госкомтелерадио отказало ООО Якабу Трейд в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора пяти книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", – говорится в сообщении.

Речь идет о книгах московских издательств Альпина Паблишер, ООО Издательство Добрая книга, ООО Клевер-Медиа-Групп и ООО Манн, Иванов и Фербер.

В частности, не будет распространяться в Украине детская книга Евгении Поповой и Лилу Рами "Найди и покажи. Кем я стану?", в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.

Также не выдано разрешение на ввоз с территории РФ книги Максима Дорофеева "Джедайские техники", в которой автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры приводит в своей книге "Бизнес – это психология" и Марина Мелия.

Не предоставлено также разрешение на ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка общаться с деньгами", поскольку издатель использовал в оформлении изданий российскую символику.

Отмечается, что в настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 211 изданий общим тиражом более одного миллиона экземляров.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 420 тысяч экземпляров изданий антиукраинского характера.

В марте стало известно, что в Украину запретили ввоз 17 книг из РФ, среди них – роман Мастер и Маргарита, выпущенный издательством Азбука-Аттикус.

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Теги: Россия, Украина, книга, запрет, книги, Госкомтелерадио
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Nikolas_Adver    30.05.2019, 18:40
Оценка:  0
Nikolas_Adver
сжечь на площади и скакать вокруг, как в германии в 30-х г.г. рагули тупые
СтальнаяКрыса    30.05.2019, 18:38
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Видел в продаже книжку "Весёлая астрономия для дошкольников. ФГОС",
Авторы
Нищева Наталия Валентиновна
Нищев Валерий Михайлович
Посмотрел содержание, такие книги надо сжигать.
nelci    30.05.2019, 18:36
Оценка:  -2
nelci
В принципе правильно, зачем нам книги?
Кто интересуется, есть интернет, большинству сейчас просто не до книг, выживать надо!
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