Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаевский порт завезли контрабандной нефти на 183 млн грн

Комментариев: 0
Контрабандные нефтепродукты арестованы судом в качестве вещественного доказательства, а средства переведены в бюджет.
В Николаевский порт завезли контрабандной нефти на 183 млн грн
mk.sfs.gov.ua

Таможенники обнаружили в Николаевском порту партию контрабандной нефти на 183 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Николаевской области.

Компания-контрабандист завезла в порт две партии горюче-смазочных материалов по 11,4 тыс. каждая. В сопроводительных документах компания указала неверные данные.

По данным таможенников, данная фирма-однодневка создавалась специально для завоза крупной партии контрабанды, которую разгрузили в Николаевском порту на хранение на склад другой компании. Зарегистрированные в Греции и России фирмы значились производителями сырья.

"Весь объем контрабандных нефтепродуктов арестован судом в качестве вещественного доказательства. В целом эта сделка могла стоить государству 183 млн гривен. Мы сумели это предупредить и после конфискации товаров и наложения штрафов средства пересчитываются в госбюджет", - заявил руководитель местной таможни.

Он добавил, что таможенниками  уже составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст . 483 Таможенного кодекса Украины. Данная статья предусматривает конфискацию товаров и штраф в размере 100 процентов их стоимости.

Ранее в Одесской области изъяли контрабандные сигареты швейцарского производства без акцизных марок Украины на 22 млн гривен.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ обнаружили в контейнере с фруктами 12 килограммов кокаина стоимостью 1 млн долл.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: нефть, контрабанда, порт, нефтепродукты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь