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Над Ровенской областью полностью запретили полеты из-за крушения самолета

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Заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Щур указал, что все летчики были опытными.
Над Ровенской областью запретили полеты
Над Ровенской областью запретили полеты
facebook.com/UkrainianLandForces

После крушения военного вертолета в Ровенской области запретили полеты, передает “112 Украина“.

Заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Щур сказал, что сейчас все полеты запрещены, а следственные действия продолжаются. 

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Щур также прокомментировал крушение самолета. Он отметил, что на борту были опытные люди. Например, Игорь Мазепа является опытным летчиком первого класса и именно он принимал участие в событиях на Донбассе. 

Имеет государственную награду за выполнение различных заданий. Им было спасено очень много раненых с опасных участков передовой, - рассказал Щур о летчике.

Заместитель командира подчеркнул, что все летчики, которые находились на борту разбившегося самолета, “неоднократно принимали участие в миротворческих операциях“. 

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Щур добавляет, что полеты обычно были ночными и выполнялись без очков ночного видения. 

Напомним, в Ровенской области разбился военный вертолет.

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Теги: вертолет, крушение, военный, Ровенская область, полеты
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