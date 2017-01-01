Над Ровенской областью полностью запретили полеты из-за крушения самолета

Заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Щур указал, что все летчики были опытными.

После крушения военного вертолета в Ровенской области запретили полеты, передает “112 Украина“.

Заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Щур сказал, что сейчас все полеты запрещены, а следственные действия продолжаются.

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Щур также прокомментировал крушение самолета. Он отметил, что на борту были опытные люди. Например, Игорь Мазепа является опытным летчиком первого класса и именно он принимал участие в событиях на Донбассе.

Имеет государственную награду за выполнение различных заданий. Им было спасено очень много раненых с опасных участков передовой, - рассказал Щур о летчике.

Заместитель командира подчеркнул, что все летчики, которые находились на борту разбившегося самолета, “неоднократно принимали участие в миротворческих операциях“.

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Щур добавляет, что полеты обычно были ночными и выполнялись без очков ночного видения.

Напомним, в Ровенской области разбился военный вертолет.