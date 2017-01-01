У бывшего главы полиции Одессы и его зама начались обыски
Обыски связаны с фактами коррупции, подробности уточняются.
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В квартирах бывшего главы одесской полиции Дмитрия Головина и его заместителя Константина Гейко сотрудники Департамента Внутренней безопасности ГУНП и Генпрокуратуры в четверг, 30 мая начали проведение обысков.
Об этом сообщили источники “Страны“ в полиции Одессы.
По информации источников, причиной обысков стало уголовное производство, открытое по факту растраты в одесской полиции.
Как сообщалось 29 мая, директора одесского зоопарка подозревают в пособничестве в получении взятки.