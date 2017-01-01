"50% на 50%": Зе призвал журналистку "Прямого" скинуться на квартиру шахтерам

Президент просил корреспондентку пообещать, что телеканал заплатит за половину квартиры семье шахтера.

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Во время поездки во Львовскую область в связи с гибелью шахтеров президент Владимир Зеленский разругался с журналисткой телеканала "Прямой". Она упрекнула президента, что мать погибшего шахтера ждала Зеленского сегодня весь день.

"А я не приехал? - спросил на это глава государства и продолжил: Или потому, что вы канал "Прямой", вы можете помочь? Давайте с вами сейчас купим квартиру людям. Вот давайте "Прямой" канал и вместе с вами мы сейчас пообещаем..."

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На это журналистка выразила готовность поделиться своей журналистской заплатой и спросила, готов ли Зеленский делиться президентской. Он отреагировал резким заверением: "Я куплю квартиру...Я вам говорю, давайте с вами, 50% на 50% скинемся и купим квартиру, пообещайте сейчас...".

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Шахтеры во время встречи также рассказали Владимиру Зеленскому, что месяц не получали зарплату - с апреля по 15 мая. "И это при том, что мы отгружаем продукцию. Мы как предприятие, не убыточны. Это уголь, который не надо очищать, это Сокальский пласт, оно окупается", - говорит шахтер.

"Разрулите эту ситуацию. Хотел бы просто спросить, кого вы видите министром энергетики", - спросил он, добавив, что необходимо поставить человека, который разбирается в добыче угля и энергетике в целом.

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"У нас 30 шахт - это же не 100 с чем-то, как при союзе. Неужели с 30 шахтами порядок нельзя сделать? Люди гибнут на крови, на поте, а кто-то наживается", - возмутился он и призвал Зеленского навести порядок, ведь люди за него голосовали.

Шахтеры также добавили, что уже четыре года выбивают зарплату, то перекрывая дороги, то жалуясь в Киев. Владимир Зеленский пообещал изменить условия работы и проживания шахтеров и "услышать каждое мнение", с этой целью он и созывает заседание СНБО.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил, что созывает СНБО из-за проблем в угольной отрасли.