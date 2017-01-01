КСУ 4 июня решит, что делать с иском о роспуске ВР

КСУ 4 июня определит форму производства по делу о конституционного указа президента о роспуске Верховной Рады.

КСУ вскоре определится с формой рассмотрения дела по роспуску парламента facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

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Конституционный суд во вторник 4 июня определит форму производства по делу относительно указа президента о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Об этом говорится в проекте повестки дня заседаний Конституционного суда, передает Новое время.

В повестке дня указано рассмотрение вопроса об определении формы производства по делу по представлению 62 депутатов о “конституционности указа президента “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов“.

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Напомним, ранее Верховный суд Украины отказался рассматривать указ президента о роспуске парламента, объявив, что это входит в компетенцию Конституционного суда.