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Под Киевом за сутки обворовали три церкви

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Среди похищенного из церквй из трех церквей - старинные иконы, серебряные крестики и деньги .
В Киевской области ограбили несколько церквей
В Киевской области ограбили несколько церквей
kv.npu.gov.ua

За сутки в Киевской области произошло несколько краж церковного имущества.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 30 мая.

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Священник Святоуспенской церкви в селе Пятигоры сообщил в полицию, что ночью из храма украли икону. Ее стоимость сейчас устанавливают.

В пгт Калита из церкви украли серебряные крестики, денежные пожертвования и иконы XVII и начала XIX веков.

Из храма в Вышгороде украли пять икон конца XIX и начала XX века.

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В полиции отметили, что во всех трех случаях злоумышленники сломали замки в церквях. 

Как сообщалось 16 апреля, в центре Одессы в Audi священника полиция искала взрывчатку.

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Теги: воры, кража, церковь, Киевская область
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