Чиновники Нацбанка наживались на "проверках" банков – ГБР

Также Счетная палата установила факты неэффективного использования НБУ средств в сумме 106 млн грн.

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Государственное бюро расследований установило, что должностные лица Национального банка из департаментов финансового мониторинга и выездных проверок банков за взятки указывали недостоверные данные.

Об этом говорится в двух постановлениях Печерского райсуда Киева от 16 мая по уголовному производству от 5 апреля (№62019000000000450), сообщает Finbalance.

Согласно одному из постановлений, бюро установило, что должностные лица Нацбанка, "злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляют формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленным документам".

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"Должностными лицами Департамента финансового мониторинга Украины НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и владельцев банковских учреждений за неотражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях", – сообщило ГБР суду.

Согласно другому постановлению, "должностные лица Департамента выездных проверок банков НБУ, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах собственников и руководителей банковских учреждений, за денежное вознаграждение, с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справок о инспекционные проверки банков"..

Также Счетная палата в 2018 году проверила состояние выполнения сметы административных расходов за 2017 год НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет – и установила "факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн".

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Кроме того, с февраля 2019 года до сих пор должностные лица НБУ совершают действия, направленные на "реализацию кредитного портфеля по заниженной стоимости с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам, что причинит ущерб государственному бюджету Украины".

16 мая суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил доступ к документам НБУ.

Также суд дал ГБР доступ к отчету Счетной палаты о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по переводу средств в госбюджет за 2017 и документов, на основании которых его составили (решение №30-2 от 29.11.2018).

Как сообщалось 28 мая, Приват обжаловал решение суда о денационализации.