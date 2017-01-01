В Украине ежемесячно гибнет один шахтер

Согласно данным Минэнерго, опубликованным правозащитниками, за пять лет в Украине погиб 61 шахтер, тысячи травмировались.

Ежемесячно на украинских шахтах погибает минимум один человек и каждый день один шахтер получает производственную травму. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook, ссылаясь на статистику Министерства энергетики за 2014-2018 года.

"Сегодня государство не в силах обеспечить нормальные условия охраны труда и промышленную безопасность для рабочих, каждый день Украина теряет трудоспособность своих граждан, каждый месяц Украина теряет шахтеров", - говорится в сообщении.

Они призывают президента Владимира Зеленского и украинский парламент обратить внимание на проблему травматизма в угольной отрасли.

Сейчас правозащитники анализируют данные за 2019 год.

Напомним, в ночь на среду в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка.

Шахту посетил президент Зеленский, после чего созвал СНБО, чтобы обсудить проблемы в угольной отрасли. Ожидается, что заседание состоится 31 мая.

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