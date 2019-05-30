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Партия "Голос" Вакарчука включит волонтеров в избирательный список

Комментариев: 2
Каждый волонтер может баллотировать в депутаты от партии "Голос".
Вакарчук говорит, что волонтеры могут баллотироваться в депутаты от партии
Вакарчук говорит, что волонтеры могут баллотироваться в депутаты от партии
goloszmin.org

Партия “Голос“ Святослава Вакарчука включит в избирательный список волонтеров.

Об этом говорится на сайте партии.

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В “Голосе“ отметили, что просмотрели анкеты своих волонтеров и даже провели с ними индивидуальные собеседования и поняли, что среди них есть люди, “которые являются настоящими изменениями“.

Партия “приняла беспрецедентное для украинской политики решение“ и предлагает своим волонтерам стать участниками предвыборного списка, с которым Вакарчук пойдет на выборы в Раду.

На сайте GolosZmin.org можно заполнить заявку и стать членом партии “Голос“, участником избирательного списка или кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу от партии.

Мы уже отобрали более 50 очень интересных и достойных кандидатов. И это только начало. А еще мы уверены, что среди них много лидеров, готовых бороться от нашего имени в мажоритарных округах, - говорит лидер партии.

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Вакарчук указал, что все волонтеры должны заполнить заявки, прикрепить резюме, мотивационное письмо и предложить идеи для программы партии.

Ранее сообщалось, что лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук анонсировал большой тур по Украине.

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Теги: Вакарчук, партия, Голос, депутат, волонтер, выборы
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Комментариев (2)
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traktor23    30.05.2019, 19:41
Оценка:  0
traktor23
В ман лу этого пи д ора в сельской тряпке. Скоро прощаюсь с этой страной.
LoveFreedom    30.05.2019, 20:08
Оценка:  -2
LoveFreedom
извини но звание почетного пи.до.ра уже занято тобой как и то место куда ты его посылаешь))
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