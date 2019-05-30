Партия "Голос" Вакарчука включит волонтеров в избирательный список
Партия “Голос“ Святослава Вакарчука включит в избирательный список волонтеров.
Об этом говорится на сайте партии.
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В “Голосе“ отметили, что просмотрели анкеты своих волонтеров и даже провели с ними индивидуальные собеседования и поняли, что среди них есть люди, “которые являются настоящими изменениями“.
Партия “приняла беспрецедентное для украинской политики решение“ и предлагает своим волонтерам стать участниками предвыборного списка, с которым Вакарчук пойдет на выборы в Раду.
На сайте GolosZmin.org можно заполнить заявку и стать членом партии “Голос“, участником избирательного списка или кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу от партии.
Мы уже отобрали более 50 очень интересных и достойных кандидатов. И это только начало. А еще мы уверены, что среди них много лидеров, готовых бороться от нашего имени в мажоритарных округах, - говорит лидер партии.
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Вакарчук указал, что все волонтеры должны заполнить заявки, прикрепить резюме, мотивационное письмо и предложить идеи для программы партии.
Ранее сообщалось, что лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук анонсировал большой тур по Украине.