Киев готовит санкции против российских археологов

Из-за незаконных археологических раскопок 28 российских научных и музейных учреждений могут попасть под санкции.

Причастные к раскопкам в Крыму попадут под украинские санкции Крымский мост

Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировано введение санкций к 28 научным и музейным учреждениям РФ, которые проводили археологические раскопки в аннексированном Крыму. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба министерства.

"В течение последних пяти лет, Российская Федерация активно проводит незаконные археологические раскопки. К раскопкам привлечен ряд ведущих научных и музейных учреждений Российской Федерации. Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица", - говорится в сообщении.

Сообщается, что некоторые раскопки проходили в рамках строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

"За период 2014-2018 годов Минкультуры РФ было принято более 90 приказов о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя", - отметили в ведомстве.

Ранее СНБО поддержал персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур при содействии агрессивных действий против Украины.

Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционные списки в отношении украинцев. Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.

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