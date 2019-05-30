В Фастове мужчина со своим другом два года насиловал дочерей и их малолетнюю подругу
В Фастове Киевской области мужчина с 2016 по 2018 вместе со своим товарищем систематически насиловали несовершеннолетних.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.
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Установлено, что отец двоих девочек вместе со своим другом вступали в интимные отношения, насиловали, развращали и удовлетворяли половые потребности неестественным путем с малолетними дочками и их несовершеннолетней подругой.
Свои действия мужчины снимали на видео и распространяли в закрытых группах за деньги.
Девочки жили без матери. Женщина скончалась от тяжелой болезни и отец самостоятельно воспитывал дочерей.
Сегодня, 30 мая, прокуратура отправила обвинительный акт в Фастовский городской районный суд на рассмотрение.
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Отец девочек находится под арестом, а знакомый, который также участвовал в насилии, выпущен из-под стражи, потому что уплатил залог в размере 250 тыс. гривен.
Преступников могут приговорить к 15 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве отчим-педофил развращал 6-летнего мальчика.