На Прикарпатье растет уровень воды в реках

Из-за дождей остаются подтопленными 16 участков. По прогнозам Укргидрометцентра, осадки на Прикарпатье не прекратятся.

В Ивано-Франковской области продолжается подъем уровня воды на 0,2-1 метр в большинстве рек региона. Об этом сообщает управление ГСЧС на своей странице в Facebook в четверг, 30 мая.

Утром 30 мая наблюдались незначительные подъемы уровней воды в пределах 5-45 см и только локально – на реках Быстрица Солотвинская в районе Ивано-Франковска, и Чечва, что в районе села Спас Рожнятовского района.

Из-за дождей остаются подтопленными 16 участков, 10 из них – в Калуше. По прогнозам Укргидрометцентра, осадки на Прикарпатье не прекратятся.

Кроме этого, сегодня в 15:55 из-за сильных дождей и подтопления дороги временно было остановлено движение троллейбусного маршрута №4 в селе Угринов Тыменицкого района.

Также сегодня в поселке Печенежин Коломыйского района в результате поднятия уровня воды в местном ручье был подмыт автомобильный мост на дороге местного значения в направлении села Молодятин.

По данным ГСЧС, в период с 20 по 30 мая спасатели осуществили 171 выезд для оказания помощи населению по ликвидации последствий непогоды. И только 30 мая подразделения ГСЧС совершили восемь выездов для оказания помощи населению по ликвидации последствий непогоды.

Спасатели распиливали деревья в Калуше и откачивали воды из подтопленных территорий в Калуше, Надворной и селе Олеша Тлумацкого района. Всего к ликвидации последствий непогоды были привлечены семь единиц техники 27 человек личного состава, семь мотопомп.

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Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Предварительно только на Закарпатье нанесенный ущерб оценивается в 150 млн гривен.

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