Глава партии отметил, что сменить кадры можно будет только после парламентских выборов и когда будет создана новая коалиция.

У Зеленского рассказали, отправят ли Супрун в отставку facebook.com/ulanasuprun

Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков рассказал о возможной отставку исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, передает УНН.

Разумков отметил, что Зеленский не может влиять на позицию Ульяны Супрун. В компетенции президента только позиции глав МИД и Минобороны, все остальное решает коалиция и Кабинет министров.

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Глава партии отметил, что сменить кадры можно будет только после парламентских выборов и когда будет создана новая коалиция, “которая и будет формировать новый Кабинет министров.

Только после выборов в Верховную Раду будут рассматриваться вопросы об отставке и к рассмотрению подойдут “более глобально“.

Ранее сообщалось, что Зеленский сформировал делегацию на слушания трибунала по делу украинских моряков. Известно, что возглавит делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Слушания Международного трибунала по морскому праву пройдут 10-14 июня в Гааге, Нидерланды.

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Также президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 мая, встретился с родными и близкими украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и России.