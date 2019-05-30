Зеленский заявил, что в Украине идет две войны
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Зеленский также прокомментировал и работу нынешнего парламента.
Если бы этот парламент, который не работает, оставался и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины, - говорит гарант.
Президент также отметил, что благодаря досрочным выборам, новое правительство сформируют уже в сентябре.
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Владимир Зеленский упомянул об активной позиции Сената США, который ввел санкции против России и оказывал Украине военную помощь. Стороны договорили о дальнейшей необходимости давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.
Роберт Портман и украинский глава государства также обсудили реформы, которые Украина должна провести, чтобы приблизиться к ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что Зеленский требует немедленно уволить двоих министров и главу СБУ.
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