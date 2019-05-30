Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский заявил, что в Украине идет две войны

Комментариев: 25
Зеленский указал, что Украина воюет и с Россией, и с коррупцией.
Владимир Зеленский и Роберт Портман
Владимир Зеленский и Роберт Портман
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читай также: Зеленский встретился с родными пленных украинцев

На встрече они обсуждали ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения мира, прекращения огня и обмена заложниками. 

Зеленский также прокомментировал и работу нынешнего парламента.

Если бы этот парламент, который не работает, оставался и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины, - говорит гарант.

Президент также отметил, что благодаря досрочным выборам, новое правительство сформируют уже в сентябре.

Читай также: Второй зарубежной поездкой Зеленского станет Берлин

Владимир Зеленский упомянул об активной позиции Сената США, который ввел санкции против России и оказывал Украине военную помощь. Стороны договорили о дальнейшей необходимости давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

Роберт Портман и украинский глава государства также обсудили реформы, которые Украина должна провести, чтобы приблизиться к ЕС и НАТО. 

Ранее сообщалось, что Зеленский требует немедленно уволить двоих министров и главу СБУ.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, война, коррупция, борьба с коррупцией, сенатор, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (26)
Отсортировать по дате Вниз
Ruspidor    30.05.2019, 21:33
Оценка:  +1
Ruspidor
Шах и мат, педярасты! АП опубликовал стенограмму встречи лидеров фракций с президентом 21го числа! И что вы думаете? Там парубЛий и пидрошенко умоляют о досрочных выборах с закрытыми списками и проходным 3%!!!! Потрох, сосать! Парублий, гавно жрать!
pigmaleontys    30.05.2019, 21:30
Оценка:  -1
pigmaleontys
Яке ж воно гидотне.
Ruspidor    30.05.2019, 21:33
Оценка:  +1
Ruspidor
Шах и мат, педярасты! АП опубликовал стенограмму встречи лидеров фракций с президентом 21го числа! И что вы думаете? Там парубЛий и пидрошенко умоляют о досрочных выборах с закрытыми списками и проходным 3%!!!! Потрох, сосать! Парублий, гавно жрать!!
Коляка    30.05.2019, 21:17
Оценка:  -1
Коляка
Воюет с Россией.... мдеееее......
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 21:19
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Чего разблеялся!?
Коляка    30.05.2019, 21:37
Оценка:  0
Коляка
А кто и когда войну объявил?
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 21:16
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
А победит "бизнес-партнер" нового гидранта - Ко3ломойский!
pigmaleontys    30.05.2019, 21:30
Оценка:  -2
pigmaleontys
каломийський.
Ruspidor    30.05.2019, 21:34
Оценка:  +1
Ruspidor
Шах и мат, педярасты! АП опубликовал стенограмму встречи лидеров фракций с президентом 21го числа! И что вы думаете? Там парубЛий и пидрошенко умоляют о досрочных выборах с закрытыми списками и проходным 3%!!!! Потрох, сосать! Парублий, гавно жрать!!!
МішкаНаПівдні*    30.05.2019, 21:16
Оценка:  +1
МішкаНаПівдні*
А старший Зеленского сказал, что на Украине одна война, и та - гражданская - "Гражданский конфликт, скажем так. Можно сказать, и гражданская война." По поводу войны с коррупцией, предыдущий президент с коррупцией не боролся, а возглавил, а теперешний -о войне с коррупцией пока может только помечтать
Ruspidor    30.05.2019, 21:34
Оценка:  -1
Ruspidor
Стало быть твой хозяин тебе спиздeл, как всегда....
Ruspidor    30.05.2019, 21:35
Оценка:  +1
Ruspidor
Шах и мат, педярасты! АП опубликовал стенограмму встречи лидеров фракций с президентом 21го числа! И что вы думаете? Там парубЛий и пидрошенко умоляют о досрочных выборах с закрытыми списками и проходным 3%!!!! Потрох, сосать! Парублий, гавно жрать!!!!
Брюква_и_Клюква    30.05.2019, 21:13
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Скромный Президент Владимир умолчал о третьей войне: битве товарища Коломойского за дефолт Украины! Надеюсь, у юного президента достанет сил отодвинуть своего коммерческого партера-олигарха от этой манящей кормушки!
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 21:18
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Не сил, а желания как минимум!
Ruspidor    30.05.2019, 21:35
Оценка:  0
Ruspidor
Шах и мат, педярасты! АП опубликовал стенограмму встречи лидеров фракций с президентом 21го числа! И что вы думаете? Там парубЛий и пидрошенко умоляют о досрочных выборах с закрытыми списками и проходным 3%!!!! Потрох, сосать! Парублий, гавно жрать!!!....
PINKIPAU    30.05.2019, 21:12
Оценка:  -2
PINKIPAU
Воюем.
ВасяизИваново    30.05.2019, 21:05
Оценка:  -4
ВасяизИваново
Все воюете, ну, ну, работать надо, ну там, пшеницу выращивать, поросят, да мало ли! А они все воюют, сами с собой, даже прокуратура Украины признала использование войск на Донбасе противозаконным!

донбдасе противозаконно!
ВасяизИваново    30.05.2019, 21:20
Оценка:  -3
ВасяизИваново
Чего минусы савите, работать не хочется? Ну, ну.
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 21:23
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Козлов ватных слышать и видеть, типа тебя!
Вшивая_Вышиванка    30.05.2019, 20:59
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Ещё один с Россией воюет)))))) дБ))))))
Вшивая_Вышиванка    30.05.2019, 21:00
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Одна война Володя с вашими мозгами, другая со здравым смыслом.
ВасяизИваново    30.05.2019, 21:06
Оценка:  -7
ВасяизИваново
Вишайся, для блага Украинского народа, вишайся!
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 21:17
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Ты ещё вошей не вывел, а туда же - до клавиатуры!
ВасяизИваново    30.05.2019, 21:22
Оценка:  -1
ВасяизИваново
ВАТА_FUCK, перевиди.
ВАТА_FUCK    30.05.2019, 21:25
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Вася нах в Иваново! перИвёл?
ira0957    30.05.2019, 20:13
Оценка:  -6
ira0957
Сотрудники Нацбанка Украины три года подделывали данные инспекционных проверок – ГБР
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь