Боец ВСУ получил ранение на Донбассе

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, отметили в штабе.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 30 мая.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник обстрелял позиции вблизи села Крымское из минометов калибра 82 мм.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе и добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, за сутки 29 мая сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда ВСУ не понесли потерь.

Также сообщалось, что в Луганской области обнаружено тело пропавшего сапера, который погиб в районе Попасной в бою с сепаратистами.

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