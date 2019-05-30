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Одесскую колонию законсервируют из-за бунта

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Здание теперь не сможет функционировать из-за того, что сильно повреждено.
Одесскую колонию законсервируют из-за бунта
Одесскую колонию законсервируют из-за бунта
npu.gov.ua

После бунта в Одесской колонии № 51 ее решили законсервировать. Об этом рассказал начальник южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александр Малахов, передает Радио Свобода.

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По его словам, здание теперь не сможет функционировать из-за того, что сильно повреждено. 

Нами действительно подано на рассмотрении комиссии Министерства юстиции материалы о консервации 51-го учреждения, - говорит Малахов.

Сейчас все ждут решения Минюста о дальнейшей судьбе колонии. Указано, что заключенных переведут в другие тюрьмы Южного региона (83, 72 и 10), а, возможно, даже в другие уголки страны. 

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Напомним, 27 мая в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге.

Установлено, что помещение дежурной части учреждения полностью выгорело. Также стало известно от задымлении других ближайших административных зданий. Более того, оказалось, что уничтожен специализированный пожарный автомобиль.

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Теги: бунт, колония, бунт в колонии, Одесса, заключенные, консервация
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Комментариев (1)
boriss11    30.05.2019, 21:40
Оценка:  0
boriss11
Ну все понятно, многоходовочка, спровоцировали беспорядки, теперь законсервируют, в дальнейшем снесут и построят жилой квартал.
Хотя лагерь в курортном городе тоже нах не нужен.
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