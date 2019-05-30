Одесскую колонию законсервируют из-за бунта
После бунта в Одесской колонии № 51 ее решили законсервировать. Об этом рассказал начальник южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александр Малахов, передает Радио Свобода.
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По его словам, здание теперь не сможет функционировать из-за того, что сильно повреждено.
Нами действительно подано на рассмотрении комиссии Министерства юстиции материалы о консервации 51-го учреждения, - говорит Малахов.
Сейчас все ждут решения Минюста о дальнейшей судьбе колонии. Указано, что заключенных переведут в другие тюрьмы Южного региона (83, 72 и 10), а, возможно, даже в другие уголки страны.
Колонію хочуть законсервувати - ув'язнених переведуть в інші в'язниці Південного регіону (83, 72 і 10), а може в інші в'язниці країни. Голова установи каже, що це рішення було прийнято після бунту. Долю землю вирішуватиме місцева влада. pic.twitter.com/zFUBAV7IO2— Michael Shtekel (@mishajedi) 30 мая 2019 г.
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Напомним, 27 мая в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге.
Установлено, что помещение дежурной части учреждения полностью выгорело. Также стало известно от задымлении других ближайших административных зданий. Более того, оказалось, что уничтожен специализированный пожарный автомобиль.
Хотя лагерь в курортном городе тоже нах не нужен.