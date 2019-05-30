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Зеленский принял представителей Парижа и Берлина

Комментариев: 9
Президент отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе.
Зеленский с министрами иностранных дел Франции и Германии
Зеленский с министрами иностранных дел Франции и Германии

Президент Владимир Зеленский в четверг, 30 мая, провел встречу с главами МИД Германии и Франции - Хайко Маасом и Жан-ивом Ле Дрианом, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах – это и экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца – прекращение огня, прекращение войны", - сказал президент, выходя из Дома с химерами.

Маас, в свою очередь, отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", - сказал глава МИД Германии.

Он отметил, что мир на востоке Украины может быть установлен в рамках "нормандского формата".

"Мы пришли к согласию, что в "нормандском формате" в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем пытаться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины. Я думаю, что в рамках этого формата мы можем достичь этого", - сказал Маас.

Он отметил, что Зеленский назвал достижение мира на востоке Украины своим приоритетом, и "мы его в этом поддерживаем".

Ранее сообщалось, что сегодня Зеленский встретился с американским сенатором Робертом Портманом.

 

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Теги: Украина, Франция, Германия, МИД, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Ruspidor    30.05.2019, 21:31
Оценка:  +1
Ruspidor
Шах и мат, педярасты! АП опубликовал стенограмму встречи лидеров фракций с президентом 21го числа! И что вы думаете? Там парубЛий и пидрошенко умоляют о досрочных выборах с закрытыми списками и проходным 3%!!!!
Потрох, сосать! Парублий, гавно жрать!
Брюква_и_Клюква    30.05.2019, 21:16
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Родители, заберите отсюда Ирочку, иначе это милое создание захлебнется слюной и умрет в конвульсиях!
Ruspidor    30.05.2019, 21:32
Оценка:  +1
Ruspidor
Шах и мат, педярасты! АП опубликовал стенограмму встречи лидеров фракций с президентом 21го числа! И что вы думаете? Там парубЛий и пидрошенко умоляют о досрочных выборах с закрытыми списками и проходным 3%!!!! Потрох, сосать! Парублий, гавно жрать!!
ira0957    30.05.2019, 20:58
Оценка:  -3
ira0957
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург.
"На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута - на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя"
Ruspidor    30.05.2019, 21:32
Оценка:  -1
Ruspidor
И что, унитазы мыть будет легче добраться?
ira0957    30.05.2019, 20:45
Оценка:  -3
ira0957
Бывший директор департамента информации МИД Украины Олег Волошин рассказал о бесполезности запланированных встреч Владимира Зеленского с еврочиновниками, которые в ближайшее время покидают свои посты
ira0957    30.05.2019, 20:45
Оценка:  -3
ira0957
«Дети Бандеры». Верховная Рада проголосовала за поддержку организации юных националистов

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ira0957    30.05.2019, 20:41
Оценка:  -3
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