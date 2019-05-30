Зеленский принял представителей Парижа и Берлина

Президент отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе.

Зеленский с министрами иностранных дел Франции и Германии

Президент Владимир Зеленский в четверг, 30 мая, провел встречу с главами МИД Германии и Франции - Хайко Маасом и Жан-ивом Ле Дрианом, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах – это и экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца – прекращение огня, прекращение войны", - сказал президент, выходя из Дома с химерами.

Маас, в свою очередь, отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", - сказал глава МИД Германии.

Он отметил, что мир на востоке Украины может быть установлен в рамках "нормандского формата".

"Мы пришли к согласию, что в "нормандском формате" в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем пытаться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины. Я думаю, что в рамках этого формата мы можем достичь этого", - сказал Маас.

Он отметил, что Зеленский назвал достижение мира на востоке Украины своим приоритетом, и "мы его в этом поддерживаем".

Ранее сообщалось, что сегодня Зеленский встретился с американским сенатором Робертом Портманом.

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