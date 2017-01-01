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В ДТП на Тернопольщине погибли рабочие Укрэнерго

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Ранее в полиции сообщили о трех погибших в результате аварии. В Укрэнерго сообщают, что в больнице умер один из двух выживших.
Один из выживших в ДТП скончался в больнице
Один из выживших в ДТП скончался в больнице
полиция Тернопольской области

В результате дорожно-транспортного происшествия в Тернопольской области погибли рабочие Укрэнерго попала в ДТП. Как сообщил руководитель предприятия Всеволод Ковальчук в Facebook, в аварии четыре человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии. 

В полиции ранее сообщали о трех погибших.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольского участка Юго-Западной ЭС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", - написал Ковальчук.

По его словам, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое коллег, четвертый скончался в больнице. Водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. 

"Сочувствую семьям умерших, мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить боль утраты. Желаю выздоровления пострадавшему", - добавил руководитель ГП.

По данным полиции, автомобиль с рабочими двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик

Как сообщалось, 28 мая в Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус - погибли два человека.

 

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Теги: ДТП, авария, Тернопольская область, Укрэнерго
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Источник: korrespondent.net

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