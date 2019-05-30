В Шостке взорвалась машина на АЗС

Спасатели установили, что произошел взрыв газового баллона автомобиля без последующего возгорания.

В городе Шостка на газовой автозаправке взорвался автомобиль. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает местное издание Шостка.info со ссылкой на 2-й государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области.

Инцидент произошел около 18:00 на улице Воронежской.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошел взрыв газового баллона автомобиля без последующего возгорания. К счастью, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. По одной из версий, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля.

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