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В Шостке взорвалась машина на АЗС

Комментариев: 1
Спасатели установили, что произошел взрыв газового баллона автомобиля без последующего возгорания.
Взрыв сильно повредил автомобиль
Взрыв сильно повредил автомобиль
Шостка.info

В городе Шостка на газовой автозаправке взорвался автомобиль. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает местное издание Шостка.info со ссылкой на 2-й государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области.

Инцидент произошел около 18:00 на улице Воронежской.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошел взрыв газового баллона автомобиля без последующего возгорания. К счастью, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. По одной из версий, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля.

Ранее в Житомире на АЗС произошел пожар. Тогда пострадали два человека, огонь уничтожил четыре автомобиля.

Ав Киеве на автозаправке произошел взрыв, в результате погиб работник АЗС.

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Теги: автомобили, взрыв, АЗС, Сумская область, заправка, шостка, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kin78    30.05.2019, 23:33
Оценка:  0
kin78
Хорошо качнул авто, много газа влезло! Сэкономил, ух. Не то что эти дизельно-бензиновые лошки. Правда машине небось лет 30 и стоит пол нового айпада, но то такое.
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