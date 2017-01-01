Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский не общается с властями РФ - Данилюк

Комментариев: 0
Позицию по Донбассу Украина будет проговаривать только в "нормандском формате" при участии Франции и ФРГ.
Секретарь СНБО Александр Данилюк
Секретарь СНБО Александр Данилюк
Скріншот відео

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает никакой коммуникации с представителями РФ. Об этом в четверг, 30 мая, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в эфире 1+1.

"Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться", - подчеркнул Данилюк.

По его словам, все шаги Украины к диалогу с Россией будут совершатся в соответствии с "нормандским форматом", то есть при участии Германии и Франции.

По его словам, такой формат существует уже несколько лет "и на него завязано очень много политических процессов и решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает и это очень серьезный фактор в переговорах".

Ранее сообщалось, что Франция и Германия выразили поддержку главе украинского государства и готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате". 

Путин назвал первую тему разговора с Зеленским

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, переговоры, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь