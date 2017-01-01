Заседание СНБО 31 мая пройдет в новом формате

Новый формат встречи предполагает открытый диалог с Кабмином под председательством президента. Главной темой заседания будут вопросы энергетики.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что заседание СНБО в пятницу, 31 мая, будет полностью посвящено проблемам энергетики и пройдет в новом формате. Об этом он сообщил в эфире 1+1.

"Завтра мы внедряем новый формат. Мы не хотим, чтобы это был формат заседания, а чтобы это был более открытый диалог с Кабинетом министров. И мы услышали позицию премьер-министра, который хочет сейчас конструктивного сотрудничества, и это совпадает с позицией президента", - отметил Данилюк.

По его словам, новый формат работы предусмотрен законом и это будет совещание членов СНБО под председательством президента.

Данилюк указал, что новый формат позволит серьезно обсудить важные вопросы, не навязывая какие-либо решения.

Он также уточнил, что на заседании СНБО рассмотрят вопрос, готова ли Украина к введению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

"Это действительно может отразиться на повышении тарифов, создать нестабильность. Решение о внедрении рынка электроэнергетики уже принято парламентом. Правительство в настоящее время не делает никаких шагов, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать позицию, нужно ли отсрочить его введение или нет. Поэтому это не решение даже СНБО. Мы хотим заслушать и увидеть плюсы и минусы", - указал Данилюк.

Напомним, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка электрической энергии. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП Энергорынок – ликвидируется.

Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик заявил, что вступление в силу новых правил на рынке электроэнергии приведет к снижению тарифов.

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