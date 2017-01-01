Итоги 30 мая: Две войны Украины и крушение Ми-8

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Владимир Зеленский рассказал о двух войнах Украины president.gov.ua

Президент заявил, что страна борется с РФ и коррупцией; в Ровенской области разбился военный вертолет: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский заявил о двух войнах Украины

Президент Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом и обсудил ситуацию на Донбассе.

Глава государства отметил, что в Украине происходят две войны − война с Россией и война с коррупцией внутри страны. Поэтому времени нет и благодаря проведению досрочных выборов в Раду правительство может быть сформировано уже в сентябре.

В Ровенской области разбился военный вертолет

Вблизи села Сестрятин Радивиловского района во время плановых летных учений упал вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. В результате инцидента погибли четыре человека.

По данным ГСЧС, после падения вертолет загорелся.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Обстоятельства авиакатастрофы выясняют следователи ГБР. Военная прокуратура рассматривает несколько версий инцидента, в том числе техническую неисправность, некачественное топливо, некачественную подготовку к проведению полетов. Опубликованы фото военных, погибших при крушении Ми-8.

В Украину запретили ввоз 211 изданий

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз с территории России пяти книг, в которых обнаружены признаки пропаганды.

Всего в перечне запрещенных для ввоза в страну книг 211 изданий общим тиражом более одного миллиона экземляров.

Правительство Австрии возглавила женщина

Пост канцлера Австрии впервые заняла женщина − 69-летняя председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она будет занимать эту должность до досрочных выборов в Национальный совет.

Порошенко вступил в партию Европейская солидарность

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в партию Европейская солидарность и получил членский билет.

Депутаты приняли заявление по коренным народам в РФ

Верховная Рада обратилась к ООН, ПАСЕ, парламентским ассамблеям НАТО и ОБСЕ, а также национальным парламентам государств мира с призывом осудить нарушение прав коренных народов в Российской Федерации и ввести в связи с этим санкции.

Заявление поддержали 234 депутата.

Рада не поддержала отставку Гройсмана

Верховная Рада не одобрила отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За соответствующее постановление проголосовали всего 97 депутатов. Комитет Рады говорит, что Гройсман ни разу не отчитывался о своей работе.