Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранены два бойца

Сепаратисты применяли артиллерию, минометы, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Донбассе снова применяют артиллерию EPA/UPG

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 30 мая, восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 31 мая.

Противник применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибров 120 и 82 мм, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Водяное, Пески, Опытное, Пищевик, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новолуганское и Крымское.

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В штабе утверждают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, ответным огнем один сепаратист был ранен.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали четыре обстрела – в районе населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Травневое. Украинские военные не пострадали.

Напомним, за сутки 29 мая сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда ВСУ не понесли потерь.

Как сообщалось, 28 мая появилось видео инспекции Зеленского на передовой.